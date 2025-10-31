Поколение сутулых: Врач рассказал, почему у зумеров спина хуже, чем у их бабушек

У современных подростков и молодых людей нарушения осанки встречаются в разы чаще, чем у поколения их родителей и бабушек. Такой тревожный тренд отмечает врач-остеопат практик-центра Ampermy Иван Данилов. В разговоре с Life.ru эксперт выразил мнение, что главной причиной проблем со спиной у «поколения Z» стали смартфоны и другие гаджеты.

Специалист пояснил, как формируются стойкие нарушения. Привычка подолгу смотреть вниз на экран телефона напрягает глазодвигательные мышцы. Далее по цепочке зажимаются шея и плечи, меняется положение грудного отдела, и в итоге спина округляется.

«Когда ребёнок или подросток часами сидит, склонившись над экраном, тело постепенно учится жить в этой позе. Со временем она становится автоматической и начинает негативно влиять на дыхание, кровообращение и даже работу внутренних органов. Так формируется типичная для зумеров посадка с опущенной головой и сведёнными вперед плечами, которая ухудшает самочувствие и внешний вид», — предупредил Данилов.

Врач провёл сравнение с недавним прошлым: ещё 10-15 лет назад дети больше двигались, гуляли и лазали по турникам, что естественным образом поддерживало мышечный тонус и здоровье позвоночника. Сейчас же многие проводят часы в статичной позе, и тело буквально «сворачивается» внутрь. Последствиями становятся потеря эластичности мышц, хроническая усталость и головные боли.

«Здоровая осанка — это не только красивая спина, но и стабильная работа сердца, легких и нервной системы», — подчеркнул специалист.

Для исправления ситуации медик рекомендует комплексный подход. Необходимо добавить умеренную физическую активность, а также подключить массаж и остеопатию. Эти методы помогают снять глубокие мышечные зажимы и вернуть телу подвижность. При этом организму требуется время на перестройку, поэтому после сеансов лучше избегать перегрузок.

Не менее важна и профилактика, отметил врач. Детям и подросткам необходимо объяснять, как правильно сидеть за столом и почему важно каждые 30–40 минут вставать и делать разминку. Полностью отказаться от гаджетов в современном мире вряд ли возможно, но научиться пользоваться ими без вреда для спины — вполне реальная задача, заключил эксперт.