31 октября, 02:09
Около десяти взрывов прогремело ночью в Ярославле и Владимире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Ночью в небе над Ярославлем и Владимиром прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, система ПВО работает по воздушным целям.

Очевидцы в Ярославле рассказали SHOT, что слышали 5-7 гулких взрывов и звук мотора в небе. Аналогичные сообщения о хлопках и вспышках поступают из Владимира. Предварительно, ПВО сбивает дроны ВСУ на окраине Ярославля. На данный момент официальные власти не комментируют ситуацию.

Клычков: Обломки дрона упали на территории ТЭЦ в Орле

