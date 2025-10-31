Около десяти взрывов прогремело ночью в Ярославле и Владимире

Ночью в небе над Ярославлем и Владимиром прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, система ПВО работает по воздушным целям.

Очевидцы в Ярославле рассказали SHOT, что слышали 5-7 гулких взрывов и звук мотора в небе. Аналогичные сообщения о хлопках и вспышках поступают из Владимира. Предварительно, ПВО сбивает дроны ВСУ на окраине Ярославля. На данный момент официальные власти не комментируют ситуацию.