Около десяти взрывов прогремело ночью в Ярославле и Владимире
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Ночью в небе над Ярославлем и Владимиром прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, система ПВО работает по воздушным целям.
Очевидцы в Ярославле рассказали SHOT, что слышали 5-7 гулких взрывов и звук мотора в небе. Аналогичные сообщения о хлопках и вспышках поступают из Владимира. Предварительно, ПВО сбивает дроны ВСУ на окраине Ярославля. На данный момент официальные власти не комментируют ситуацию.
