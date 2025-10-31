Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 00:10

Клычков: Обломки дрона упали на территории ТЭЦ в Орле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Орловской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку украинских БПЛА. Обломки одного сбитого дрона упали территорию орловской ТЭЦ, повредив оборудование. По предварительной информации, возгорания и пострадавших на объекте нет. На месте работают сотрудники специальных служб, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Энергетики оперативно провели переключения на резервные линии. В «Россети Центр» – «Орелэнерго» сообщили, что электроснабжение восстановлено практически в полном объёме. Для полного устранения последствий продолжаются ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что над Орлом прогремело от трёх до семи взрывов. Жители города рассказали о ярких вспышках в небе, а также о том, что от громкого звука срабатывала автомобильная сигнализация и «тряслись стёкла в рамах».

ПВО России сбила 14 украинских дронов над пятью регионами за три часа
ПВО России сбила 14 украинских дронов над пятью регионами за три часа

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar