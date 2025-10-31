Клычков: Обломки дрона упали на территории ТЭЦ в Орле

В Орловской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку украинских БПЛА. Обломки одного сбитого дрона упали территорию орловской ТЭЦ, повредив оборудование. По предварительной информации, возгорания и пострадавших на объекте нет. На месте работают сотрудники специальных служб, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Энергетики оперативно провели переключения на резервные линии. В «Россети Центр» – «Орелэнерго» сообщили, что электроснабжение восстановлено практически в полном объёме. Для полного устранения последствий продолжаются ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что над Орлом прогремело от трёх до семи взрывов. Жители города рассказали о ярких вспышках в небе, а также о том, что от громкого звука срабатывала автомобильная сигнализация и «тряслись стёкла в рамах».