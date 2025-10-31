Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова опровергла версию о его «бегстве» от СВО

Мать спортсмена Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Босфорском проливе, Галина Свечникова назвала абсолютно безосновательной версию о том, будто её сын инсценировал исчезновение, чтобы уклониться от участия в СВО. Об этом пишет РИА «Новости».

Галина Свечникова привела ряд аргументов, объясняя, почему эти предположения не соответствуют действительности. Она отметила, что если бы речь шла о мобилизации, то её сына призвали бы ещё в 2022 году, а не сейчас, в 2025-м. Также женщина объявила о награде в размере 500 тысяч турецких лир (примерно 955 тысяч рублей) для любого, кто сможет предоставить ценную информацию, способную прояснить судьбу её сына.

Ранее Галина Свечникова заявила, что сын мог потерять память или находится в бессознательном состоянии. Семья предполагает, что Николая унесло течением, но он остался в живых. Возможно, кто-то помогает ему.