31 октября, 01:36

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова предположила, что случилось с её сыном

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beswim_

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в Босфорском проливе, считает, что он остаётся жив. Галина Свечникова заявила, что сын мог потерять память или находится в бессознательном состоянии.

Семья предполагает, что Николая унесло течением, но он остался в живых. Возможно, кто-то помогает ему или он сам не может связаться с родными.

«Возможно, его кто-то выхаживает, или он потерял память, или он находится в какой-то трудной жизненной ситуации — не знает, куда пойти, куда обратиться»,приводит слова Галины Свечниковой РИА «Новости».

Напомним, 29-летний москвич пропал 24 августа во время заплыва через Босфор. Исчезновение заметили спустя несколько часов после старта. СМИ сообщали, что Свечников плыл в противоположную сторону. Родные обвинили организаторов в халатности и сокрытии видео с соревнований. Галина Свечникова поехала в Турцию, чтобы искать сына лично. Корме этого семья объявила вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о Николае.

