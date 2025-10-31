Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова предположила, что случилось с её сыном

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в Босфорском проливе, считает, что он остаётся жив. Галина Свечникова заявила, что сын мог потерять память или находится в бессознательном состоянии.

Семья предполагает, что Николая унесло течением, но он остался в живых. Возможно, кто-то помогает ему или он сам не может связаться с родными.

«Возможно, его кто-то выхаживает, или он потерял память, или он находится в какой-то трудной жизненной ситуации — не знает, куда пойти, куда обратиться», — приводит слова Галины Свечниковой РИА «Новости».