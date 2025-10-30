Семья объявила награду в 1 млн за сведения о пропавшем в Босфоре российском пловце

Семья российского пловца Николая Свечникова, пропавшего более двух месяцев назад во время заплыва через Босфор, объявила награду в 1 млн рублей за информацию о его местонахождении. Родные также подали в суд на организаторов соревнований, рассчитывая установить обстоятельства исчезновения.

По информации SHOT, мать спортсмена сейчас находится в Стамбуле и пытается добиться сведений о ходе поисков. Кроме того, семья обещает 500 тысяч турецких лир (примерно 1 млн рублей) тому, кто поможет найти Свечникова.

«Мы надеемся получить любую информацию, которая поможет продолжить поиски», — говорят близкие спортсмена.