Мать пропавшего пловца Свечникова решила сама отправиться на его поиски
Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim
Галина Свечникова, мать пловца Николая Свечникова, который пропал во время заплыва через Босфор, заявила о намерении лично отправиться в Турцию на поиски сына. Об этом она сообщила агентству РИА «Новости».
Ранее она уже упоминала, что семья рассматривает возможность обращения в суд на организаторов соревнований, подозревая их, в частности, в сокрытии видеоматериалов с заплыва. Свечникова пояснила, что они планируют лично выехать в Турцию и намерены сегодня посетить Министерство иностранных дел, где надеются получить информацию о предпринимаемых мерах.
Николай Свечников бесследно исчез 24 августа, будучи единственным из почти трёх тысяч участников, кто не достиг финиша. Факт его пропажи был обнаружен лишь через несколько часов после окончания заплыва. СМИ писали, что он плыл в противоположную сторону во время заплыва.
