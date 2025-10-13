Мать пропавшего пловца Свечникова решила сама отправиться на его поиски

Галина Свечникова, мать пловца Николая Свечникова, который пропал во время заплыва через Босфор, заявила о намерении лично отправиться в Турцию на поиски сына. Об этом она сообщила агентству РИА «Новости».

Ранее она уже упоминала, что семья рассматривает возможность обращения в суд на организаторов соревнований, подозревая их, в частности, в сокрытии видеоматериалов с заплыва. Свечникова пояснила, что они планируют лично выехать в Турцию и намерены сегодня посетить Министерство иностранных дел, где надеются получить информацию о предпринимаемых мерах.