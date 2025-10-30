Волейболист на месяц впал в кому после купания в бассейне, его хотят отключить от аппаратов

В сентябре этого года 26-летний спортсмен потерял сознание во время купания в бассейне отеля в Катаре. Изначально сообщалось, что его якобы ударило током. Позже утверждалось, что это мог быть инфаркт. Каземи был перевезён из Катара в Тегеран, где его подключили к аппаратам. Спортсмен находился в коме, но сейчас медики констатировали гибель мозга. В этом сезоне Каземи должен был выступать за катарский «Ар-Райян». Он дебютировал в сборной Ирана в 2018 году и успел выиграть чемпионат Азии в 2021 году, став лучшим игроком.