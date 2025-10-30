Выжгло отпечаток: Нательный крестик поглотил удар молнии в российского голкипера

Бывший голкипер юношеской команды «Знамя Труда» Иван Заборовский вспомнил инцидент 2020 года, когда во время тренировки в него ударила молния. Спортсмен уверен, что жизнь ему спас нательный крестик, на который пришёлся основной разряд. Об этом он сообщил в интервью Sport24.

«Крестик меня и спас! Поглотил удар молнии. На стадионе много металла: ворота, вышки, ограждения», — сказал спортсмен.

Заборовский рассказал, что ток прошёл по цепочке с крестиком, и благодаря этому он остался жив. Он получил многочисленные ожоги, один из которых отпечатался в форме креста. Цепочка расплавилась, а тот самый крестик он хранит у себя дома в сосуде со святой водой.

Ранее Life.ru рассказывал, что российского бойца он верной смерти спасла принадлежавшая священнику каска с вшитым внутри крестиком. По словам военного, ему в голову попал осколочный снаряд гранатомета, которым его наверняка убило бы в другом случае.