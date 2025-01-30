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Регион
30 января, 00:58

Бойца батальона «Пятнашка» спасла от смерти каска батюшки с крестиком

Военнослужащего Российской армии из подразделения «Пятнашка» с позывным Гагра уберегла от смерти каска. Ранее она принадлежала священнику и имела прикреплённый внутри крест. Об этом рассказал сам военный.

Когда в голову попал ВОГ (осколочный снаряд гранатомета. — Прим. Life.ru), боец получил серьёзное ранение. Но благодаря каске ему удалось выжить.

«Снаряд попадает прямо в каску. Пять–шесть человек — мы все валяемся на полу. А потом я уже в госпитале узнаю, что каска была батюшкина и под каской был крестик», — приводит его слова RT.

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Батальон «Пятнашка» объединяет граждан многих стран бывшего СССР и России.

«Мы здесь, как одна большая семья», — говорит Гагра.

На поле боя его спасали абхазы, русские, кабардинцы и белорусы. Каску перед боем ему дал товарищ, с которым он шёл на штурм.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Лия Мурадьян
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