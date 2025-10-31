Авдеев: Дрон ВСУ атаковал объект инфраструктуры недалеко от Владимира
Обложка © Life.ru
ВСУ атаковали объект инфраструктуры недалеко от Владимира с помощью БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.
Все системы после инцидента функционируют в штатном режиме. В настоящее время на месте работают бригады для ликвидации последствий.
Авдеев предупредили, что угроза новых атак дронов сохраняется, и призвал граждан соблюдать осторожность. Оперативная информация будет уточняться.
