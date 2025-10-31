На территории Харьковской области наблюдается активное сосредоточение украинских вооружённых формирований. Как сообщает РИА «Новости», командование ВСУ перебрасывает в этот район не только многочисленные расчёты беспилотников, но и значительное количество артиллерийских систем, включая образцы западного производства.

Процесс наращивания группировки сопровождается потерями. Только за последние сутки противник лишился нескольких буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

На данном участке фронта действует российская группировка войск «Запад». В зоне ответственности группировки за минувшие сутки ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, три единицы бронеавтомобильной техники, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Сумскую область 43-й отдельной артиллерийской бригаду с западной артиллерией. Бригада оснащена западными образцами артиллерии: шведскими САУ Archer, немецкими PzH2000 и американскими РСЗО HIMARS.