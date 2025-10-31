Российские бойцы остановили две попытки атак штурмовых групп ВСУ в районах Варачина и Степового в Сумской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

«На сумском направлении комплексным огневым поражением сорвано две попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районах Варачина и Степового [Ленинское]», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, как российский боец в одиночку уничтожил пять боевиков ВСУ на Запорожском направлении. Он обошёл противника с тыла и один смог обезвредить пятерых военных.