ПВО отбила массированный ночной налёт 130 дронов на 14 регионов России

В Министерстве обороны РФ сообщили, что за ночь силами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 130 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных со стороны Украины. Операция проводилась с 23:00 30 октября до 08:00 31 октября. По данным ведомства, БПЛА были сбиты над несколькими регионами.