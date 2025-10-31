Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 октября, 05:13

ПВО отбила массированный ночной налёт 130 дронов на 14 регионов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

В Министерстве обороны РФ сообщили, что за ночь силами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 130 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных со стороны Украины. Операция проводилась с 23:00 30 октября до 08:00 31 октября. По данным ведомства, БПЛА были сбиты над несколькими регионами.

В сообщении говорится, что перехвачены беспилотники:

  • 31 — над Курской областью,
  • 21 — над Воронежской,
  • 14 — над Белгородской,
  • 10 — над Брянской,
  • 9 — над Орловской,
  • 9 — над Тамбовской,
  • 9 — над Тульской,
  • 6 — над Липецкой,
  • 6 — над Ярославской,
  • 5 — над Ростовской,
  • 4 — над Волгоградской,
  • 3 — над Калужской,
  • 2 — над Рязанской,
  • 1 — над Московским регионом.
Над Орлом прогремело до семи взрывов, работает ПВО
Андрей Бражников
