ПВО отбила массированный ночной налёт 130 дронов на 14 регионов России
В Министерстве обороны РФ сообщили, что за ночь силами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 130 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных со стороны Украины. Операция проводилась с 23:00 30 октября до 08:00 31 октября. По данным ведомства, БПЛА были сбиты над несколькими регионами.
В сообщении говорится, что перехвачены беспилотники:
- 31 — над Курской областью,
- 21 — над Воронежской,
- 14 — над Белгородской,
- 10 — над Брянской,
- 9 — над Орловской,
- 9 — над Тамбовской,
- 9 — над Тульской,
- 6 — над Липецкой,
- 6 — над Ярославской,
- 5 — над Ростовской,
- 4 — над Волгоградской,
- 3 — над Калужской,
- 2 — над Рязанской,
- 1 — над Московским регионом.
