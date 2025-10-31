Угроза выкидыша и обморок: Праздник в модном ресторане закончился массовым отравлением

В Петербурге несколько девушек получили сильное пищевое отравление после ужина в ресторане итальянской кухни «Мона» на Каменноостровском проспекте. Как сообщает SHOT, одна из пострадавших — беременная на седьмой неделе — оказалась в больнице с угрозой выкидыша, ещё одна потеряла сознание дома.

Компания из пяти подруг ужинала в заведении 9 октября, заказывая пиццу, пасту, салаты и лимонады. Счёт составил около 14 тысяч рублей. Уже на следующий день трое пожаловались на острую боль в животе и тошноту. А утром 11 октября одну из девушек нашли без сознания и госпитализировали в Боткинскую больницу.

Фото © SHOT

У беременной участницы компании медики диагностировали угрозу выкидыша, предположительно — на фоне пищевой инфекции. Сейчас её состояние стабилизировано. Анализы остальных показали сальмонеллёз.

Девушки направили ресторану досудебную претензию, требуя компенсацию расходов на лечение и 150 тысяч рублей морального вреда. В заведении, по словам пострадавших, им отказали в удовлетворении требований.

Ранее режиссёр-документалист Саша Франк, находившаяся на третьем месяце беременности, потеряла ребенка после конфликта в курортном комплексе «Охта Парк» Ленинградской области. Инцидент произошёл во время семейного отдыха, когда соседка в ночное время проникла в их коттедж и проявила агрессию.