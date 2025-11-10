«Чёрная пятница» 2025 в России: даты проведения больших распродаж Оглавление «Чёрная пятница» в 2025-м: где будут скидки Суть «чёрной пятницы» В каких городах пройдет «чёрная пятница» – 2025 Магазины – участники «чёрной пятницы» в 2025 году Как подготовиться к «чёрной пятнице» – 2025 Как понять, что скидки настоящие Официально «чёрная пятница» в России 2025 году стартует 28 ноября и продлится до воскресенья, 30 ноября. В чём суть «чёрной пятницы», какие скидки и распродажи будут, когда закончится «чёрная пятница», читайте подробнее в материале Life.ru. 9 ноября, 21:41 «Чёрная пятница» — когда будет в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

«Чёрная пятница» — период масштабных сезонных распродаж — уже довольно популярен в нашей стране. Большие скидки во время акции предоставляются как в офлайн-магазинах (торговых центрах) и бутиках, так и на крупных интернет-площадках. Во время «чёрной пятницы» 2025 года можно купить с солидной скидкой одежду, обувь, технику, косметику, игрушки, инструменты, цифровые товары, бытовую химию и многое другое. Главное — знать, когда, где и как искать выгодные предложения.

«Чёрная пятница» в России обычно начинается в ночь с 28 ноября 2025 года в 00:00 и, официально продлившись три полных дня, завершится 30 ноября 2025 года в 23:59. Стоит упомянуть и про вечер «чёрной пятницы»: некоторые компании могут объявить о старте скидок в ночь со среды на четверг — 27 ноября 2025 года в 00:01. Кстати, в России четверг часто используют в качестве периода для «разогрева» покупателей перед основным днём распродаж.

При этом есть вероятность, что распродажи начнутся ещё раньше — уже с 22–23 ноября крупные магазины и маркетплейсы начинают размещать предварительные предложения. Многие магазины сообщают о скидках уже с начала ноября, расширяя событие на целую неделю, а иногда даже на весь месяц. Вообще, сроки проведения «чёрной пятницы» – 2025 могут варьироваться (сдвигаться) в зависимости от условий и решения конкретного продавца. Поскольку законодательных ограничений на сроки проведения акции не установлено, самым заядлым шопоголикам лучше ознакомиться с полезной информацией на сайтах ретейлеров заранее, чтобы не пропустить начало распродажи и планировать покупки. На большинстве маркетплейсов есть специальные страницы «чёрной пятницы».

Как правило, распродажи со снижением цен заканчиваются в первый понедельник после «чёрной пятницы» — в «киберпонедельник», в 2025 году он пройдёт 1 декабря.

«Чёрная пятница» в 2025-м: где будут скидки

Скидки в «чёрную пятницу» бывают разные — от небольших, 5–10%, до заветных 70–80%. Некоторые продавцы обещают все 90%, но на деле может оказаться гораздо скромнее.

«Чёрная пятница» — какие будут скидки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Самые большие скидки и распродажи в «чёрную пятницу» будут в интернет-магазинах и на крупных маркетплейсах. Пальму первенства по объёму предложений в 2025 году, вероятно, займут именно они, так как ассортимент там больше, а значит, и выбор выгодных предложений шире. Любителям выгодных покупок неплохо знать, что, по прогнозам, наибольшие скидки ожидаются на такие категории товаров:

техника и электроника. Здесь скидки составят от 15 до 30%, максимум 35% на модели прошлого года. Новинки подешевеют, но не намного — на 5–10%;

одежда и обувь. Чаще всего это самая выгодная категория, скидки могут достигать 60%;

премиум-бренды. Скидки обычно не выше 30%;

детские товары, игрушки. Ожидается в 2025 году в среднем до 65%;

косметику и парфюмерию. До 60% в лучшем случае;

домашний текстиль и бытовые приборы. Можно ожидать скидок порядка 20–40%.

Тем не менее не стоит обходить вниманием и отдельные бренды, а также сервисы, не связанные напрямую с товарами. Акцию активно практикуют магазины товаров для детей, дачи и животных. Также часты предложения «1+1» или «2=3»: купи один товар — и второй получишь бесплатно. Встречаются даже варианты 2+1=4, продавцы, стараясь привлечь покупателя, проявляют порой немалую изобретательность. А ещё в период «чёрной пятницы» – 2025 будет немало выгодных акций и скидок от сервисов онлайн-бронирований отелей и образовательных платформ для детей и взрослых.

Суть «чёрной пятницы»

История «чёрной пятницы« (Black Friday) — одного из самых громких событий в мире шопинга, открывающего сезон предновогодних распродаж, — началась не в России. Это ежегодное мероприятие родом из 1960-х, оно проводится после американского Дня благодарения. По одной из версий, термин «чёрная пятница» возник в Филадельфии, где из-за наплыва покупателей после праздничного дня увеличилось число беспорядков, так что городская полиция назвала эту пятницу чёрной. Более позитивная трактовка связана с бухгалтерской терминологией: in the black означает «положительный баланс». Подразумевается, что в этот день многие продавцы делали наибольшую выручку. В 1980-х распродажа по всей стране стала занимать уже не один день, а целых четыре, а затем традиция распространилась за пределы континента. Теперь «чёрную пятницу» ждут во всём мире, включая Россию, где аналог американского Thanksgiving Weekend официально был запущен в 2013 году.

Что такое «чёрная пятница» — когда она в России. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Но «чёрная пятница» в России имеет свои особенности. Это не только более широкий диапазон дат акции, но и меньший уровень скидок. Зачастую огромный дисконт (до 90%) вместо популярных качественных товаров в России устанавливается на мелочи. На крупных покупках, если повезет, можно в лучшем случае сэкономить примерно до 50%, поэтому у россиян Black Friday вызывает, конечно, меньший ажиотаж. Ещё одна особенность: за рубежом продавцы обычно назначают настоящие скидки, а некоторые отечественные искусственно завышают ценник перед распродажей, так что покупатель приобретает его по обычной или даже слегка накрученной цене. В то же время на распродажах «чёрной пятницы» можно найти и действительно выгодные предложения.

В целом же в выигрыше скорее магазины. Рост количества продаж приносит огромную прибыль даже при минимальной наценке на товары: дисконт обычно действует не на весь ассортимент, но покупатели, радуясь скидкам, одновременно заказывают товары по обычной цене. Непопулярная или залежавшаяся продукция, коллекции прошлых сезонов уходят с прилавков благодаря скидкам — так освобождаются склады. Также распродажи несут рекламную функцию: удовольствие от полученных скидок побуждает покупателей вновь обращаться в магазин.

В каких городах пройдет «чёрная пятница» – 2025

Участниками «чёрной пятницы» – 2025 являются в первую очередь интернет-магазины и маркетплейсы, а учитывая, что основная часть популярных ретейлеров осуществляет доставку по всей России, распродажа затронет практически все города России. Особенно активно «чёрная пятница» проходит в крупных городах. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и другие.

Магазины – участники «чёрной пятницы» в 2025 году

Мы отметили основные категории магазинов и сервисов, которые традиционно участвуют в акции:



маркетплейсы (они часто лидируют по широте ассортимента);

магазины бытовой техники и электроники;

сети магазинов одежды и обуви;

магазины косметики и парфюмерии;

магазины товаров для дома, детей и животных;

образовательные платформы и онлайн-школы;

сервисы бронирования отелей и путешествий;

продуктовые сети.

На что будут скидки в «чёрную пятницу» – 2025? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karramba Production

Книги тоже можно купить со скидкой в «чёрную пятницу». Не забудьте оформить клубную карту — с ней размер скидки может быть выше обычной.

Как подготовиться к «чёрной пятнице» – 2025

Некоторые продавцы хитрят и называют любые свои распродажи «чёрной пятницей», пользуясь узнаваемостью акции. Законом это не запрещено, однако к международной «чёрной пятнице» это отношения не имеет. Чтобы выбирать товары со скидкой среди сотен предложений от магазинов, лучше ориентироваться на официальные, общепринятые даты.

Life.ru подготовил небольшой чек-лист с полезными советами, которые помогут вам встретить распродажу во всеоружии и при этом не стать жертвой красивых ценников.

Составьте список. Перечень необходимых покупок и установленные рамки бюджета помогут избежать импульсивных решений и необдуманных расходов.

Перечень необходимых покупок и установленные рамки бюджета помогут избежать импульсивных решений и необдуманных расходов. Изучите цены заранее . До старта акции (2–3 недели) просмотрите обычные цены на сайтах интересующих магазинов. В день распродажи вы сможете отличить реальную скидку от мнимой.

. До старта акции (2–3 недели) просмотрите обычные цены на сайтах интересующих магазинов. В день распродажи вы сможете отличить реальную скидку от мнимой. Подпишитесь на рассылки . Чтобы не пропустить старт распродажи, подпишитесь на email-рассылки и телеграм-каналы ваших любимых магазинов и сетей и сайтов – агрегаторов акций участников акции.

. Чтобы не пропустить старт распродажи, подпишитесь на email-рассылки и телеграм-каналы ваших любимых магазинов и сетей и сайтов – агрегаторов акций участников акции. Зарегистрируйтесь на сайтах . Заранее добавьте желаемые товары в корзину. Так вы сэкономите время в день старта распродаж.

. Заранее добавьте желаемые товары в корзину. Так вы сэкономите время в день старта распродаж. Порепетируйте. Используйте ноябрьскую распродажу 11.11, которая пройдёт 11 ноября 2025 года. Это будет неплохим тренингом перед главным шопинг-событием осени-2025.

Как понять, что скидки настоящие

Увы, не все заявленные привлекательные скидки оказываются реальными. Даём советы, как можно распознать настоящую выгоду:

Сравнивайте с ценами до акции . Если вы заранее отслеживали цену, то, зная первоначальную стоимость товара, вы поймёте, действительно ли она снизилась.

. Если вы заранее отслеживали цену, то, зная первоначальную стоимость товара, вы поймёте, действительно ли она снизилась. Будьте внимательны к акционным товарам . Порой ретейлеры предлагают с большими скидками упрощённые модели техники или товары с ограниченным сроком годности, которые специально произведены для акции.

. Порой ретейлеры предлагают с большими скидками упрощённые модели техники или товары с ограниченным сроком годности, которые специально произведены для акции. Проверяйте историю цен . На специальных сервисах можно отследить динамику цен на товары в интернет-магазинах.

. На специальных сервисах можно отследить динамику цен на товары в интернет-магазинах. Не поддавайтесь ажиотажу. Классические методы его создания — это краткий срок действия предложения или уточнение типа «осталось всего 2 штуки». Сохраняйте хладнокровие и сначала убедитесь, действительно ли предложение настолько выгодное.

Надеемся, этот гайд поможет вам прожить «чёрную пятницу» 2025 года максимально продуктивно и с приятной выгодой.

Авторы Валентина Станкевич