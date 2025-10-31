Россия и США
31 октября, 08:25

«‎История — тому подтверждение!» Шойгу предрёк провал всем попыткам победить Россию

Шойгу: Все попытки победить Россию разбились о крепкое братство наших народов

Обложка © Life.ru

Ни одна попытка иностранных государств победить Россию с помощью военной силы не была успешной, поскольку за нашей страной всегда было особенное преимущество — крепкое братство наших народов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ».

По его словам, в истории можно примеров, когда недруги пытались посеять раздор внутри России, чтобы разобщить её, а затем всячески использовать для достижения собственных целей, однако никому из них это не удалось.

«Но с нами это не прошло и не пройдёт, история — тому подтверждение. Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов», — сказал Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что главное стремление Запада — расщепить Россию на множество небольших государств, которые будут потом подчиняться единому центру. Однако западные политики не берут в учёт многонациональное единство страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Мировая политика
  • Политика
