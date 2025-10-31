Россия и США
31 октября, 09:08

Большинство россиян считают иноагентов врагами и предателями, показал опрос

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Антон Новодережкин, Артем Геодакян

В России 41% опрошенных негативно воспринимают иностранных агентов и видят в них исключительно врагов и предателей своей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ, в нём поучаствовали 1600 человек возрастом старше 18 лет.

75% респондентов сообщили, что «слышали о законе об иноагентах», а это больший процент, чем был в 2022 году. Из этого числа 65% опрошенных согласились, что подобный статус должны получать те блогеры и звёзды, кто порочит репутацию и честь страны. Три года назад подобного мнения придерживались лишь 54% человек. Зачастую поддерживают закон об иноагентах лица зрелого возраста, молодёжь в меньшей степени выражает согласие с ним.

Среди иноагентов россияне чаще всего вспоминали юмориста Максима Галкина* (28%), певца Андрея Макаревича*(8%) и кумира зумеров Моргенштерна* (7%).

Кстати, про иноагентов. Галкин* на днях дал жару со Светланой Лободой. Они горячо отплясывали на дне рождении в Дубае, пока пожилой Пугачёвой не было рядом. Украинская артистка приковывала к себе взгляды мужчин (исключением не стал и Галкин*) откровенным платьем с глубоким декольте, демонстрировавшим её прелести.

* Включены в перечень иностранных агентов Минюста России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
