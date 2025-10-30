Россия и США
Галкин* в Дубае «спелся» на мове с полуголой Лободой. 76-летней Пугачёвой рядом не было

Светлана Лобода и Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lobodaofficial

Юмориста Максима Галкина* заподозрили во флирте с украинской певицей Светланой Лободой. Артисты вместе спели и станцевали в Дубае, кадры с частного мероприятия (дня рождения друга) исполнительница опубликовала в личных соцсетях.

Галкин* и Лобода отплясывают в Дубае. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lobodaofficial

Максим Галкин* значительную часть года проводит отдельно от семьи, в то время как его супруга Алла Пугачёва с детьми проживает на Кипре. Во время недавнего визита в ОАЭ шоумен оказался в компании Светланы Лободы, и исполнил для неё композицию на украинском языке.

Лобода приковала к себе взгляды откровенным шёлковым платьем с глубоким декольте, выгодно демонстрировавшим её прелести. Певица несколько раз приподнимала подол платья, не опасаясь засветить нижнее бельё, и проявляла активное внимание к Галкину*. При этом интернет-пользователи отнеслись к поведению юмориста со снисхождением, объясняя это его двадцатилетним браком с супругой пенсионного возраста.

«Дорвался до тела!» написали пользователи в комментариях.

Ранее Life.ru сообщал, что певица Светлана Лобода тайно выступила на свадьбе российского футболиста Никиты Хайкина, чьи гости раскрыли этот факт, опубликовав соответствующие видео в соцсетях, хотя Лобода пыталась сохранить своё участие в торжестве в секрете. Несмотря на выступления за норвежский клуб, вратарь позиционирует себя как игрок сборной России.

