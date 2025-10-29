Продюсер раскрыл, где Пугачёва и Галкин* взяли деньги на покупку виллы в Болгарии

Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* стали владельцами виллы в Болгарии, потратив на приобретение более 45 миллионов рублей. Продюсер Павел Рудченко поделился с порталом «Страсти» информацией о том, что средства на покупку недвижимости были взяты парой из сбережений «прошлых лет».

Чтобы поддерживать финансовое благополучие семьи, Галкин* активно гастролирует за рубежом. Даже Алла Пугачёва возобновила выпуск музыкальных композиций, несмотря на то, что давно оставила сцену. Однако, по мнению экспертов, им не удаётся достичь прежнего уровня жизни, который был у них в России.

Как утверждает продюсер Рудченко, артисты обеспечивают свои текущие нужды за счёт доходов, полученных в России до их переезда. Он подчеркнул, что потраченная на виллу в Болгарии сумма не является для них значительной, учитывая накопленные за годы работы капиталы.

«Я не думаю, что им что-то удалось продать. Скорее всего, это сбережения прошлых лет. То, что они заработали в России, на российских гражданах. Много денег выведено на заграничные счета, поэтому там должно и детям, и внукам хватить. С учётом такой гиперпопулярности, всё-таки они были топовыми артистами с рекламными контрактами, там баснословные сбережения», — подытожил специалист.

Напомним, ранее стало известно, что кочующая по миру Алла Пугачёва купила виллу в Болгарии за €500 тысяч. Новый дом расположен в закрытом комплексе на окраине Софии у подножия Витоша. Сделка якобы прошла инкогнито, без личного присутствия певицы и её мужа.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.