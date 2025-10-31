Путин назвал ОП РФ важным институтом организованного гражданского общества

Президент РФ Владимир Путин назвал Общественную палату (ОП) важнейшим институтом организованного гражданского общества. Об этом глава государства сказал, обращаясь к участникам форума «Сообщество», который проходит в национальном центре «Россия». В этот раз мероприятие посвящено 20-летию создания ОП.

«Её деятельность (деятельность ОП. — Прим. Life.ru) охватывает практически все социально значимые сферы жизни. Накоплен огромный позитивный опыт, в том числе в сфере совершенствования законодательства. Так, было закреплено понятие об общественном контроле, введение института общественных наблюдательных комиссий», — заявил Путин.

Президент отметил и работу членов Общественной палаты по развитию системы наблюдения за выборами. Также орган уделяет внимание и поддержке некоммерческого сектора, например, настаивая на увеличении госсубсидий для социально ориентированных организаций. Так, с момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году свыше 22 тысяч некоммерческих структур стали обладателями господдержки, было реализовано проектов на сумму в 176 миллиардов рублей, напомнил Путин. И, наконец, глава государства выразил благодарность ОП за работу по оказанию помощи участникам СВО.

