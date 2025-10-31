Рейтинг доверия Путину среди россиян превысил 78%

Подавляющее большинство россиян — 78,4% — выражают доверие президенту Владимиру Путину. Таковы результаты очередного опроса, проведённого аналитическим центром ВЦИОМ с 20 по 26 октября.

Согласно опубликованным данным, 74,2% респондентов одобряют деятельность главы государства на его посту, в то время как работу правительства в целом поддерживают 46,3% опрошенных.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 58,3% граждан. Исследование проводилось методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 1%.

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину остаётся высоким. Опрос ВЦИОМ, проведённый с 6 по 12 октября, показал, что 78,6% респондентов доверяют главе государства, а 74,8% одобряют его деятельность. Параллельное исследование ФОМ зафиксировало сходные показатели: 77% граждан выразили доверие президенту, а 79% положительно оценили качество выполнения им своих обязанностей.