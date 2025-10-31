Россия и США
31 октября, 10:25

Российские штурмовики расширили зону контроля у Димитрова

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Штурмовые отряды группировки войск «Центр» расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кольцо вокруг противника сжимается с востока. Также завершается зачистка территории шахты 5/6 от разрозненных групп военных ВСУ.

Бойцы «Центра» проводят зачистку от ВСУ в районе Димитрова в ДНР
Ранее Life.ru писал, что подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия в районе населённого пункта Димитров — там в котле оказались украинские силы.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

