Штурмовые отряды группировки войск «Центр» расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кольцо вокруг противника сжимается с востока. Также завершается зачистка территории шахты 5/6 от разрозненных групп военных ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия в районе населённого пункта Димитров — там в котле оказались украинские силы.