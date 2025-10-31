Юрист назвал спешку главной союзницей квартирных бабуль-мошенниц

В России действительно растёт число дел, где пенсионеры после продажи квартиры добиваются через суд признания сделки недействительной. Об этом в беседе. Life.ru рассказал ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

«В последние месяцы в судах по всей стране появляется всё больше исков от пожилых продавцов. Они заявляют, что не осознавали значение своих действий или действовали под влиянием мошенников. В итоге квартира возвращается прежнему владельцу, а покупатель остаётся ни с чем», — отметил эксперт.

По словам Свиридова, закон действительно защищает людей, которые совершали сделки, не понимая последствий, но на практике это часто оборачивается против добросовестных покупателей.

«Суд признаёт сделку недействительной на основании медицинской экспертизы, а затем продавец объявляет о банкротстве — и вернуть деньги уже невозможно», — пояснил собеседник Life.ru.

Он советует при покупке жилья особенно внимательно относиться к проверке пожилых продавцов:

— запрашивать свежие справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;

— по возможности проводить психиатрическое освидетельствование;

— оформлять сделку у нотариуса и настаивать на видеозаписи подписания документов;

— тщательно проверять все документы по объекту в ЕГРН.

Главное — не спешить. Если пожилой продавец торопит вас с подписанием, это уже тревожный сигнал. Лучше потратить несколько дней на проверки, чем потом потерять и квартиру, и деньги Матфей Свиридов юрист

Ранее российский суд впервые признал вменяемой пенсионерку, продавшую квартиру под давлением мошенников, и при этом вернул ей жилье. Судебная экспертиза установила, что 65‑летняя женщина психически здорова и понимала последствия сделки. Тем не менее, по итогам разбирательства, длившегося два с половиной года, суд принял типовое решение об изъятии объекта в пользу прежней хозяйки, признав сделку недействительной. Бабулю обязали вернуть все средства Алёне, но денег у неё уже нет.