31 октября, 13:02

Сыр с жареными муравьями привёл вкусовые сосочки бразильских гурманов в бешеный восторг

Сыр Taiada Silvania с жареными муравьями. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Camila Almeida

В Бразилии набирает популярность сыр Taiada Silvania с добавлением жареных муравьёв-листорезов. Этот необычный продукт стал излюбленным деликатесом среди местных гурманов, сообщает Oddity Central.

Идея создания такого сыра принадлежит Камиле Алмейде, которая стремилась привлечь туристов в сельский регион. Вдохновение пришло из местной кулинарной традиции, где употребление муравьёв является обычным явлением.

«Мы поджариваем муравьёв и добавляем их в сыр в процессе формования», — рассказала Алмейда, отметив, что использование насекомых на других этапах производства невозможно.

Сыр Taiada Silvania был представлен на выставке Mondial du Fromage et des Produits Laitiers во французском Туре и сразу же получил бронзовую медаль. После этого Камила была приглашена представить свой деликатес на Salon du Fromage в Париже. С тех пор сыр неоднократно отмечался на различных конкурсах в Южной Америке и стал популярным в Бразилии.

Taiada Silvania — это сладкий твёрдый сыр с нотками миндаля и каштанов, лёгким ароматом фенхеля и характерным хрустом муравьёв. Цена за килограмм составляет около 38 долларов.

Сыр «Фетакса» подешевел в России на 15%
В российской кухне вне всяких сомнений найдётся, чем удивить даже двуногих муравьедов из Бразилии. Недавно Life.ru публиковал материал о традиционном отечественном деликатесе, который когда-то был всего лишь едой для бродячих котов, пока всё не изменил император Николай II.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

