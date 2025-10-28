Сыр «Фетакса» подешевел в России на 15%

В России за неделю с 18 по 25 октября наиболее значительно подешевел плавленый сырный продукт «Фетакса», снизившись в цене на 15,3%. Об этом сообщил «Газете.ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Эксперт отметил, что за указанный период общее значение индекса снизилось на 1,0%, тогда как неделей ранее демонстрировало рост. Среди товаров, вошедших в мониторинг, существенное подорожание зафиксировано только у сельди «Матиас», которая стала дороже на 9,5%. В годовом выражении инфляция по набору товаров Индекса Мишек к 25 октября составила 9,4%, хотя неделей ранее этот показатель составлял 10,8%.

«За неделю значение Индекса Мишек упало на 1,0% по сравнению с его ростом на 0,6% неделю назад. Выросли цены лишь на сельдь «Матиас» (+9,5%). Цены остальных товаров не изменились», — отметил Абрамов.

Согласно приведённым данным, наибольший годовой рост показали конфеты «Мишка косолапый», подорожавшие более чем на 57%, а также апельсиновый сок J7, цена на который выросла на треть. В то же время детский мармелад Fruit-Tella и бананы за год стали дешевле более чем на 18%.

Ранее экономист провёл специально для Life.ru расчёт стоимости «индекса новогоднего салата Мимоза». Согласно его оценке, цена этого традиционного праздничного блюда увеличилась примерно на 14-15% за год. Основной причиной подорожания стало повышение цен на рыбные консервы, являющиеся ключевым компонентом салата.