35 стран «коалиции решительных» созвали на тайную встречу без телефонов и Украины

Мадрид организует закрытую встречу представителей 35 стран, входящих в так называемую «коалицию решительных» или «коалицию желающих», для обсуждения дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает El Mundo, располагающая официальным документом МИД Испании.

Речь идёт не о саммите лидеров, а о встрече глав внешнеполитических ведомств — то есть высших чиновников, отвечающих за стратегические решения. Украина не участвует непосредственно, обсуждение пройдёт внутри союзников. Встреча пройдёт в режиме строгой конфиденциальности: мобильные телефоны запрещены и будут храниться отдельно, вне зала переговоров; делегатам официально предписано не раскрывать ход дискуссий; любая публикация в соцсетях запрещена.

«Просим делегатов не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях», — сказано в разосланном участникам приглашении.

Предыдущая встреча «коалиции желающих» прошла 24 октября в Лондоне в смешанном формате. Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыли в Лондон лично. Ещё 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.