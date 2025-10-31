Дочери изгнанного из королевской семьи принца Эндрю сбежали из Британии

Дочери британского принца Эндрю сбежали из Великобритании, пока их отца лишали званий, наград, титулов и выселяли из особняка в Виндзоре. При этом статус принцесс король Карл III великодушно не стал у них отбирать. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, 37‑летняя принцесса Беатрис и 35‑летняя принцесса Евгения покинули страну раздельно, оформив отпуска за несколько дней до запуска официальной процедуры лишения их отца почётных статусов. 28 октября Беатрис заметили на конференции Future Investment Initiative в Эр‑Рияде (Саудовская Аравия). В это же время Евгения опубликовала в личном блоге фото на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Напомним, что именем короны принц Эндрю был лишён всех титулов и права проживать в королевском особняке. Король принял такое решение из-за его давних связей с покойным Джеффри Эпштейном. Герцог Йоркский является сыном Елизаветы II и младшим братом Карла III.

В 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он покончил с собой в тюрьме.