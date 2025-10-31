Россия и США
Регион
31 октября, 15:29

Переход на 12-летнюю систему лишит школьников детства, заявили в СФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

У школьников не будет детства, если их решат перевести на 12-летнюю систему обучения. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Его слова приводит «Постньюс».

Гибатдинов напомнил, что в СССР неслучайно сформировали модель воспитания, в которой дети идут в школу с семи лет. По его мнению, детство — это крайне важное время для становления личности, поэтому отнимать его у школьников было бы неправильно.

Сенатор призвал ориентироваться на советский опыт, который, как он отметил, обеспечивал подготовку «уникальных кадров». Он уверен, что возможный переход на 12-летний срок обучения не принесёт улучшений для российской школы.

Вассерман не оценил идею увеличить срок обучения в школах до 12 лет
Напомним, ранее в России предложили ввести 12-летнее обучение в школах. В Общественной палате отметили, что такая практика действует в многих странах. По словам замсекретаря ОП РФ, система образования готова к такому переходу.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

