Вассерман не оценил идею увеличить срок обучения в школах до 12 лет

Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман выступил с резкой критикой инициативы о переходе на двенадцатилетнее школьное обучение в России. Он заявил, что подобная модель не соответствует национальным интересам страны, развивающейся в условиях аномально низкой плотности населения и испытывающей дефицит рабочих кадров.

По мнению парламентария, искусственное продление сроков обучения лишь усугубит нехватку специалистов на рынке труда, отсрочив выход выпускников к трудовой деятельности. Он также подверг сомнению целесообразность заимствования зарубежного опыта, указав, что в ряде развитых стран образование направлено на формирование фрагментарного, а не целостного восприятия мира.

Вассерман подчеркнул, что российская система образования, ориентированная на выявление закономерностей и формирование системного мышления, позволяет осваивать программу в более сжатые сроки. Такой подход, по его словам, не только эффективнее модели запоминания разрозненных фактов, но и служит защитой от манипуляций сознанием, поскольку учит критическому осмыслению информации.

«Окончивший американскую школу или европейский университет человек воспринимает мир как россыпь абсолютно не связанных фактов. В неё очень легко кинуть какое-то фуфло, и человек даже не заметит этого», — уверен собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее в Общественной палате предложили ввести 12-летнее обучение в школах. С такой инициативой выступил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб. По его словам, реформа давно назрела. Начинать учёбу следует с шестилетнего возраста, добавил он.