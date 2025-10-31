Пропавшую картину Пикассо за €600 тысяч нашли у консьержки

Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которая считалась утерянной во время транспортировки на выставку в Испанию, на самом деле находилось у пожилой консьержки, случайно забравшей посылку. Как сообщает El País, полотно было обнаружено спустя 18 дней поисков.

Выяснилось, что работу, скорее всего, забыли сами перевозчики. 69-летняя консьержка, увидев посылку у двери, приняла её за обычную доставку. Она отнесла её в свою комнату, ожидая, что за ней кто-то придёт. После допроса женщины полиция пришла к выводу, что произошла обычная ошибка.

24 октября правоохранительные органы официально объявили об обнаружении картины. Произведение, созданное Пикассо в 1919 году, оценивается в €600 тыс.

Напомним, что культурный центр CajaGranada в Гранаде, где планировалась выставка, заявил о пропаже полотна. Полиция в течение почти трёх недель допрашивала водителей, отвечавших за доставку из Мадрида, изучала маршрут и записи с камер видеонаблюдения. На фоне резонансного ограбления Лувра, правоохранители даже рассматривали возможную связь между инцидентами.