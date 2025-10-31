Жених продал места на костюме под рекламу, чтобы покрыть расходы на свадьбу

Французский бизнесмен Дагобер Ренуф продал рекламные места на своём свадебном костюме, чтобы покрыть расходы на торжество. Теперь ему предстоит запустить стрим с реакцией своих бывших на это событие. Об этом сообщает агентство Creapills, а фотографии с необычного торжества у себя в соцсетях опубликовал сам жених.

Пиджак жениха, превращённый в свадебный билборд.

Предприниматель из Лилля летом заявил о продаже рекламного пространства на своём костюме, чтобы покрыть расходы на свадьбу. Идея получила поддержку технологического сообщества, и 26 стартапов из сфер IT и искусственного интеллекта откликнулись на предложение. Каждая компания внесла вклад в обмен на размещение логотипа, которые портные вручную пришили на пиджак. Ренуф считает, что его инициатива — это сочетание креатива и эксперимента в маркетинге.

«Инициатива демонстрирует, что в 2025 году личный брендинг может процветать как на самоиронии, так и на смелости», — пишет Creapills.

Дагобер опасался, что его бывшие узнают о его скорой женитьбе, но после публикаций в СМИ понял, что теперь они точно в курсе. Один из комментаторов пошутил, что теперь об этом знают все его бывшие, а другой поинтересовался планами на третью свадьбу Ренуфа.

