История с мантами из убитой свекрови в Узбекистане оказалась фейком

Жуткая история с приготовленными мантами из убитой свекрови в Узбекистане оказалась фейком. Об этом официально заявил республиканский Верховный суд в Telegram-канале.

Шокирующий криминал о невестке, которая якобы зарезала свекровь и супруга, после чего приготовила из родственников манты и раздала соседям, разлетелся по СМИ и соцсетям. Была даже информация, что женщину приговорили к 12 годам колонии.

По данным Верховного суда история на самом деле является художественным вымыслом и не соответствует действительности.

«Такого преступления в нашей стране не было и оно не рассматривалось судами», — указано в официальном заявлении.

