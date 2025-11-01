Россия и США
31 октября, 21:26

История с мантами из убитой свекрови в Узбекистане оказалась фейком

Обложка © Freepik / mdjaff

Жуткая история с приготовленными мантами из убитой свекрови в Узбекистане оказалась фейком. Об этом официально заявил республиканский Верховный суд в Telegram-канале.

Шокирующий криминал о невестке, которая якобы зарезала свекровь и супруга, после чего приготовила из родственников манты и раздала соседям, разлетелся по СМИ и соцсетям. Была даже информация, что женщину приговорили к 12 годам колонии.

По данным Верховного суда история на самом деле является художественным вымыслом и не соответствует действительности.

«Такого преступления в нашей стране не было и оно не рассматривалось судами», — указано в официальном заявлении.

Ранее в России также оказалась фейком новость о школьнице из Петербурга, у которой после вейпа слезла кожа. В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что не знают о 15-летней пациентке с токсическим некрозом после вейпа. В больницах города также не подтвердили информацию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
