История с мантами из убитой свекрови в Узбекистане оказалась фейком
Обложка © Freepik / mdjaff
Жуткая история с приготовленными мантами из убитой свекрови в Узбекистане оказалась фейком. Об этом официально заявил республиканский Верховный суд в Telegram-канале.
Шокирующий криминал о невестке, которая якобы зарезала свекровь и супруга, после чего приготовила из родственников манты и раздала соседям, разлетелся по СМИ и соцсетям. Была даже информация, что женщину приговорили к 12 годам колонии.
По данным Верховного суда история на самом деле является художественным вымыслом и не соответствует действительности.
«Такого преступления в нашей стране не было и оно не рассматривалось судами», — указано в официальном заявлении.
Ранее в России также оказалась фейком новость о школьнице из Петербурга, у которой после вейпа слезла кожа. В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что не знают о 15-летней пациентке с токсическим некрозом после вейпа. В больницах города также не подтвердили информацию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.