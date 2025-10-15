Новость о школьнице из Петербурга, у которой после вейпа слезла кожа, оказалась фейком

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что не знают о 15-летней пациентке с токсическим некролизом после употребления вейпа. В больницах города также не удалось найти подтверждения этой информации. Об этом сообщает kp.ru.

Поскольку ситуация набрала популярность, чиновники города подключились к поиску и опросили крупнейшие медицинские учреждения, в том числе клиники федерального подчинения. Однако, как сообщил источник в Смольном, вся эта история выглядит как фейк, поскольку ни одно учреждение не смогло подтвердить наличие такой пациентки.

Удалось найти лишь одну схожую ситуацию, когда подросток почувствовал себя плохо после использования вейпа. У девочки начались судороги, и её направили на обследование, но угрозы жизни не было. То есть, это не тот случай, который стал вируситься в Сети.

Напомним, что ранее в соцсетях появилась история о 15-летней петербурженке, которая якобы купила вейп в переходе и после этого была реанимирована. Сообщалось, что её тело покрылось кровоточащими волдырями, а кожа начала слезать от любого прикосновения.