+1 фобия: Кожа слезла у 15-летней девочки после курения вейпа из перехода

Пятнадцатилетняя жительница Петербурга была экстренно доставлена в реанимацию с токсическим некролизом после того как купила в переходе новый вейп и целый день его курила. Об этом сообщает Mash.

Фото © Telegram / Mash

В течение дня несовершеннолетняя курила новую купленную жидкость, однако к вечеру её самочувствие резко ухудшилось. У зумерши возникла обширная аллергическая реакция, проявившаяся сыпью на лице, шее и груди, после чего появились боль в горле и признаки удушья. Её тело покрылось кровоточащими волдырями, а кожа начала слезать от любого прикосновения.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи была вынуждена интубировать пострадавшую и подключить её к аппарату ИВЛ для стабилизации состояния. Врачи констатируют, что, хотя девушку удалось спасти, теперь её тело покрыто многочисленными язвами, для устранения последствий которых потребуется пластическая операция.

Специалисты напоминают, что негативные реакции на вейпы фиксируются у 10–15% пользователей. Они поясняют, что состав жидкостей для парения включает опасные компоненты: пропиленгликоль часто вызывает аллергию, глицерин может приводить к кожным высыпаниям, а ароматизаторы вместе с никотином формируют стойкую зависимость.

Ранее Life.ru писал, что запрет на продажу вейпов в России не затронет их личное использование. Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов пояснял, что речь идёт только о торговле, а не о наказаниях для курильщиков. Парламентская инициатива грозит перевернуть существующую практику: если её примут, за обычную «паровую затяжку» можно будет получить уголовное дело.