Госдума рассмотрит проект о запрете продажи вейпов на остановках 21 октября

Госдума в первом чтении 21 октября рассмотрит законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции и устройств для её потребления на остановках общественного транспорта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее Госдуме рассказали, что ждёт владельцев вейпов после запрета их продажи. Депутат Леонов подчеркнул, что использовать электронные сигареты можно будет и дальше – речь идёт только об ограничении торговли. Парламентарий заверил, что штрафовать или наказывать за хранение вейпов никто не собирается.