Госдума рассмотрит проект о запрете продажи вейпов на остановках 21 октября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Zvencom
Госдума в первом чтении 21 октября рассмотрит законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции и устройств для её потребления на остановках общественного транспорта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Госдума рассмотрит этот законопроект в первом чтении 21 октября», — сказал Леонов.
Ранее Госдуме рассказали, что ждёт владельцев вейпов после запрета их продажи. Депутат Леонов подчеркнул, что использовать электронные сигареты можно будет и дальше – речь идёт только об ограничении торговли. Парламентарий заверил, что штрафовать или наказывать за хранение вейпов никто не собирается.