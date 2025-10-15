Сектор Газа
15 октября, 11:03

Госдума рассмотрит проект о запрете продажи вейпов на остановках 21 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Zvencom

Госдума в первом чтении 21 октября рассмотрит законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции и устройств для её потребления на остановках общественного транспорта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Госдума рассмотрит этот законопроект в первом чтении 21 октября», — сказал Леонов.

Ранее Госдуме рассказали, что ждёт владельцев вейпов после запрета их продажи. Депутат Леонов подчеркнул, что использовать электронные сигареты можно будет и дальше – речь идёт только об ограничении торговли. Парламентарий заверил, что штрафовать или наказывать за хранение вейпов никто не собирается.

Мария Любицкая
