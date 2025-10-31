ПВО России уничтожила 38 дронов ВСУ за три часа вечером в пятницу

Силы противовоздушной обороны России сбили 38 украинских беспилотников за три часа. Об этом вечером 31 октября сообщила прес-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 34 — сбили над территорией Белгородской области. По два беспилотника уничтожили в Воронежской области и в Крыму.