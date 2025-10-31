Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 20:37

ПВО России уничтожила 38 дронов ВСУ за три часа вечером в пятницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Силы противовоздушной обороны России сбили 38 украинских беспилотников за три часа. Об этом вечером 31 октября сообщила прес-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 34 — сбили над территорией Белгородской области. По два беспилотника уничтожили в Воронежской области и в Крыму.

Украинский БПЛА обнаружили возле оживлённой дороги в подмосковной Коломне
Украинский БПЛА обнаружили возле оживлённой дороги в подмосковной Коломне

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar