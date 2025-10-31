Украинский БПЛА обнаружили возле оживлённой дороги в подмосковной Коломне

В подмосковной Коломне жители обнаружили разбитый украинский беспилотник возле оживлённой дороги. Об этом сообщили в местном телеграм-канале.

Сбитый дрон. Видео © Telegram / Коломенский чат

Разбитый беспилотник FP-1 лежал прямо возле дороге в районе Щурово. Он стал жертвой систем ПВО сегодня ночью. Дорогу позднее перекрыли, оцепив кусок земли, где валялся дрон.