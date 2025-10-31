Украинский БПЛА обнаружили возле оживлённой дороги в подмосковной Коломне
В подмосковной Коломне жители обнаружили разбитый украинский беспилотник возле оживлённой дороги. Об этом сообщили в местном телеграм-канале.
Сбитый дрон. Видео © Telegram / Коломенский чат
Разбитый беспилотник FP-1 лежал прямо возле дороге в районе Щурово. Он стал жертвой систем ПВО сегодня ночью. Дорогу позднее перекрыли, оцепив кусок земли, где валялся дрон.
Ранее власти Ярославской области предупредили жителей региона, что на земле они могут найти обломки сбитых БПЛА, поскольку этой ночью системы противовоздушной обороны отражали атаку украинских дронов. При обнаружении следует сообщить о находке по номеру 112. Кроме того, администрация решила временно закрыть два детских сада после случившегося.
Обложка © Telegram / Коломенский чат