Регион
31 октября, 04:20

Жителей Ярославской области предупредили о фрагментах БПЛА на территории региона

Архив. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Средства ПВО отразили атаку БПЛА Украины в Ярославской области. Жертв и разрушений нет, сообщил глава региона Михаил Евраев.

При этом он уточнил, что на территории региона могут находиться обломки беспилотников, имеющие значение для следствия. При обнаружении подобных фрагментов гражданам рекомендуется отойти на безопасное расстояние и без промедления сообщить о находке по единому номеру 112.

Подразделения Министерства обороны и других силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности в регионе.

Около десяти взрывов прогремело ночью в Ярославле и Владимире

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал объект инфраструктуры недалеко от Владимира. Все системы после инцидента функционируют в штатном режиме. В настоящее время на месте работают бригады для ликвидации последствий.

