После атаки беспилотников в Ярославле закрыли детсады: малышей переводят

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что после падения обломков украинских беспилотников во время атаки на Ярославль было принято решение временно закрыть два детских сада во Фрунзенском районе. Речь идёт о детсадах №28 и №125.

По словам губернатора, это необходимо для проведения следственных мероприятий на месте. Он отметил, что детей на это время распределят в другие дошкольные учреждения района.

«…приняли решение об отмене работы детских садов №28 и №125. Малышей примут другие детские сады района», — уточнил Евраев.

Ночью в небе над Ярославлем прогремело несколько взрывов. По словам губернатора, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников ВСУ, которые важны для следствия. При их обнаружении следует отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.