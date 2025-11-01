Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 октября, 21:23

Путин поблагодарил судебных приставов за работу в Донбассе, Новороссии и приграничье

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Президент России Владимир Путин в своём обращении по случаю Дня судебного пристава выразил особую благодарность сотрудникам, которые несут службу в сложных условиях. Речь идёт о работниках на территориях Донбасса, Новороссии и в приграничных населённых пунктах.

Владимир Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Глава государства заявил, что ведомству необходимо и впредь повышать эффективность по всем ключевым направлениям исполнительного производства. При этом он подчеркнул, что приставы должны действовать не только решительно, но и корректно, с уважением к каждому человеку.

Путин призвал их помнить о служении стране и народу России, отметив, что их призвание — всегда быть на стороне закона и справедливости.

«В целом необходимо и дальше наращивать результативность во всех ключевых составляющих исполнительного производства. При этом подчеркну, что в любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно. С уважением к каждому человеку. Помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание – всегда быть на стороне закона и справедливости», — приводит слова лидера РФ пресс-служба Кремля.

День судебного пристава отмечается в России 1 ноября с 2009 года.

