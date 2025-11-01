Россия и США
31 октября, 21:43

ПВО уничтожила украинский дрон на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 1 ноября.

«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении градоначальника, опубликованном в телеграм-канале в 00:40 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Никита Никонов
