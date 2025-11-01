Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 00:23

Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к 6 годам тюрьмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sianstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sianstock

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров осуждён на шесть лет лишения свободы по обвинению в злоупотреблении властью. Как сообщают СМИ, суд также назначил ему денежный штраф в размере 17 тысяч гривен и установил запрет на занятие государственных должностей сроком на три года.

В основу обвинения легли действия Насирова, который, по версии следствия, помогал уклоненяться от налогов компаниям, связанным с бизнесменом Онищенко. В результате этих махинаций государственный бюджет недополучил около 2 миллиардов гривен.

«Коррупция и саботаж»: Украина недополучила 5 млрд евро из-за невыполнения условий
«Коррупция и саботаж»: Украина недополучила 5 млрд евро из-за невыполнения условий

Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Ранее пленный украинский солдат Михаил Челенко рассказал, что «откосить» от мобилизации в ВСУ можно за 10–15 тысяч долларов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar