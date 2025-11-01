Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к 6 годам тюрьмы

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров осуждён на шесть лет лишения свободы по обвинению в злоупотреблении властью. Как сообщают СМИ, суд также назначил ему денежный штраф в размере 17 тысяч гривен и установил запрет на занятие государственных должностей сроком на три года.

В основу обвинения легли действия Насирова, который, по версии следствия, помогал уклоненяться от налогов компаниям, связанным с бизнесменом Онищенко. В результате этих махинаций государственный бюджет недополучил около 2 миллиардов гривен.

Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Ранее пленный украинский солдат Михаил Челенко рассказал, что «откосить» от мобилизации в ВСУ можно за 10–15 тысяч долларов.