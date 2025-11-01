Собянин: ПВО сбила четвёртый за ночь дрон, летевший на Москву

Силы ПВО сбили уже четвёртый беспилотник ВСУ, летевший на Москву ночью 1 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в публикации Собянина в телеграм-канале в 02:36.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Российские регионы подвергаются ежедневным ударам со стороны украинских формирований. В ответ на эти удары по гражданской инфраструктуре российская армия наносит точечные удары высокоточным оружием и дронами исключительно по военным целям и объектам ВПК Украины.