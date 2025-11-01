Трамп предупредил, что американцы останутся без талонов на еду из-за шатдауна

Правительство США не сможет вовремя оплатить талоны питания американцам из-за продолжающегося шатдауна. Об этом заявил президент Дональд Трамп. В своём посте в соцсети Truth Social он попросил суд разъяснить, как Белый дом может законно продлить финансирование программы SNAP и выразил надежду на оперативный ответ.

Американский суд уже запретил приостанавливать продовольственную помощь, однако с 1 ноября миллионы жителей страны останутся без поддержки. Программой пользуются около 42 миллионов человек, то есть каждый восьмой житель США, включая более трёх миллионов жителей штата Нью-Йорк.

SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, Программа помощи в дополнительном питании) — это крупнейшая в США федеральная программа поддержки малоимущих граждан, помогающая им покупать продукты. Программу курирует Министерство сельского хозяйства США совместно с властями штатов. Исторически помощь предоставлялась через бумажные продуктовые талоны, но с конца 1990-х годов их заменили специальные дебетовые карты (система EBT). В связи с этим переходом в 2008 году официальное название сменили с «программы продуктовых талонов» на SNAP, что отражает современный способ предоставления помощи.

Ранее Life.ru писал, что шатдаун США может обойтись экономике в 7-14 миллиардов долларов. В конгрессе предупредили, что чем дольше продолжается приостановка работы правительства, тем сильнее замедлится рост ВВП и тем больше будет невосполнимых потерь. Даже после возобновления работы часть ущерба останется.

Шатдаун — это остановка работы правительства США, когда у него заканчиваются деньги из-за непринятия бюджета. С 1 октября госслужащие делятся на две категории: тех, кого отправляют в неоплачиваемый отпуск, и тех, кого заставляют работать без зарплаты. Это политический кризис, когда власти не могут договориться.