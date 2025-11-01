Назван самый подорожавший товар в мире

Самым подорожавшим товаром в октябре стал кобальт. Его стоимость, как следует из статистики, выросла на 28,5% за месяц. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости, основанного на информации ведущих мировых бирж.

Значительный рост также продемонстрировали палладий (+15,8%) и литий (+9,5%). Среди аграрной продукции заметно подорожали соя (+8,2%) и кофе. В энергетическом сектере лидером роста стал природный газ в США, прибавивший 19,4%.

В противовес этому, самым подешевевшим товаром оказался апельсиновый сок, цены на который, по данным бирж, рухнули на 23,3%. Также существенно снизилась стоимость свинины и неодима.

Кобальт — это твёрдый серебристо-серый металл, который стал критически важным ресурсом для современной высокотехнологичной промышленности. Его главное применение сегодня — производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, смартфонов и ноутбуков, так как он значительно повышает их ёмкость и безопасность. Помимо этого, кобальт используется для создания сверхпрочных и жаропрочных сплавов, которые необходимы в аэрокосмической отрасли (например, для лопаток турбин), в производстве мощных магнитов и даже в качестве пигмента. Именно поэтому цена на кобальт является чутким барометром спроса на «зелёные» технологии и электротранспорт.