Украинские войска при отступлении из Красногорского в Запорожской области активно минировали территорию, используя нестандартные боеприпасы. Участник штурма с позывным Петруха сообщил, что бойцам приходилось быть крайне осторожными из-за разбросанных противопехотных мин, внешне напоминающих хоккейные шайбы.

По словам военнослужащего, такие мины, сброшенные с беспилотников, способны лишить человека конечности. Кроме того, для минирования ВСУ применяли неразорвавшиеся элементы реактивных снарядов, которые в войсках прозвали «лампочками», пишет ТАСС.

Красногорское было освобождено в течение этой недели. Так подразделения ВС РФ взяли под контроль Садовое, Новониколаевку, Красногорское, Привольное, Егоровку, Вишнёвое и Новоалександровку.