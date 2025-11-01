Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 03:55

ВСУ при отступлении из Красногорского раскидывали мины в виде хоккейных шайб

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Украинские войска при отступлении из Красногорского в Запорожской области активно минировали территорию, используя нестандартные боеприпасы. Участник штурма с позывным Петруха сообщил, что бойцам приходилось быть крайне осторожными из-за разбросанных противопехотных мин, внешне напоминающих хоккейные шайбы.

По словам военнослужащего, такие мины, сброшенные с беспилотников, способны лишить человека конечности. Кроме того, для минирования ВСУ применяли неразорвавшиеся элементы реактивных снарядов, которые в войсках прозвали «лампочками», пишет ТАСС.

ВСУ начали маскировать мины под электронные сигареты и грибы в ДНР
ВСУ начали маскировать мины под электронные сигареты и грибы в ДНР

Красногорское было освобождено в течение этой недели. Так подразделения ВС РФ взяли под контроль Садовое, Новониколаевку, Красногорское, Привольное, Егоровку, Вишнёвое и Новоалександровку.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar