Регион
1 ноября, 03:53

Украинские 71-ю бригада и 225-й полк почти сгинули в «мясных штурмах» под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Командование украинской армии почти полностью лишилось личного состава 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка в ходе ожесточённых боёв на сумском направлении. Об этом представители российских силовых структурах рассказали РИА «Новости».

По данным силовиков, вражеские подразделения понесли катастрофические потери во время так называемых «мясных штурмов» – лобовых атак, которые ВСУ продолжают проводить, несмотря на огромное количество убитых и раненых.

Восполнение личного состава идёт за счёт бойцов 68-го отдельного стрелкового батальона, однако те не имеют достаточной подготовки и несут новые потери буквально с первых дней участия в боях.

Полковник ВСУ Волошин признался, что отправлял бойцов на убой ради Сырского
Ранее Life.ru писал, что украинское командование перебросило в Сумскую область 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду, оснащённую западными установками Archer, PzH2000 и американскими РСЗО HIMARS. Эти силы были направлены для усиления обороны региона, однако даже техника НАТО не может изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
