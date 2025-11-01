12 дронов ВСУ уничтожили за ночь над Воронежской областью

Этой ночью силы противовоздушной обороны в Воронежской области уничтожили 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев у себя в телеграм-канале.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух городских округах и семи районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 12 БПЛА», — написал он.

Глава области добавил, что в ходе атаки беспилотников ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что в пятницу вечером российские системы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников за три часа. Больше всего дронов ВСУ отправили в Белгородскую область — там было сбито 34 БПЛА.