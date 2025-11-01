Лужа крови, рассечённый глаз: Всплыли жуткие подробности смерти басиста Limp Bizkit

Басиста легендарной американской рок-группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли 19 октября в луже крови, и эту информацию подтвердили спасатели, а также аудиозапись звонка в службу 911. Ужасающие подробности его смерти стали известны порталу TMZ.

«Мы также получили аудиозапись звонка в службу спасения 911, где слышно, как Кили (женщина, обнаружившая тело — прим. ред.) сообщает диспетчерам, что нашла Сэма в луже крови», — говорится в отчёте.

По данным заместителя шерифа округа Сент-Джонс, лицо и шея Риверса были темно-синими, а остальная часть тела — красной, что может свидетельствовать о тромбоэмболии легочной артерии. Кроме того, у музыканта был рассечён глаз, возможно, из-за падения с унитаза.

Группа подтвердила смерть Сэма Риверса 19 октября. Ему было 48 лет. Он не выступал с группой с 2017 года из-за проблем со здоровьем. В 2019 году Сэм вернулся к выступлениям.